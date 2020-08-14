Мертенс обыграла Бушар в четвертьфинале турнира в Праге, Плишкова снялась с соревнования
15:57
Завершились две четвертьфинальных встречи турнира WTA в Праге (Чехия).
Бельгийка Элисе Мертенс в трех сетах победила канадку Эжени Бушар (6:4, 1:6, 6:4) и вышла в полуфинал. В параллельном матче Кристина Плишкова из Чехии снялась с матча против румынки Аны Богдан при счете 2:5 в пользу соперницы. Таким образом, Богдан сыграет против Мертенс в полуфинале турнира.
Прага (Чехия)
Турнир WTA Prague Open
Призовой фонд 202 250 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Элисе Мертенс (Бельгия, 3) — Эжени Бушар (Канада, WC) — 6:4, 1:6, 6:4
Кристина Плишкова (Чехия) — Ана Богдан (Румыния) — 2:5 отказ 2-го игрока
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