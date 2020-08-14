Мертенс обыграла Бушар в четвертьфинале турнира в Праге, Плишкова снялась с соревнования

Завершились две четвертьфинальных встречи турнира WTA в Праге (Чехия).

Бельгийка Элисе Мертенс в трех сетах победила канадку Эжени Бушар (6:4, 1:6, 6:4) и вышла в полуфинал. В параллельном матче Кристина Плишкова из Чехии снялась с матча против румынки Аны Богдан при счете 2:5 в пользу соперницы. Таким образом, Богдан сыграет против Мертенс в полуфинале турнира.

Прага (Чехия)

Турнир WTA Prague Open

Призовой фонд 202 250 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Элисе Мертенс (Бельгия, 3) — Эжени Бушар (Канада, WC) — 6:4, 1:6, 6:4

Кристина Плишкова (Чехия) — Ана Богдан (Румыния) — 2:5 отказ 2-го игрока