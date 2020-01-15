Мертенс на турнире в Хобарте разгромила Кузьмову, Рыбакина обыграла Корне
15:13
Бельгийка Элисе Мертенс во втором круге турнира в Хобарте (Австралия) разгромила словачку Викторию Кузьмову — 6:1, 6:0.
В другой встрече представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла француженку Ализе Корне — 7:5, 6:3.
Хобарт (Австралия)
Турнир WTA Hobart International
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Элисе Мертенс (Бельгия, 1) — Виктория Кузьмова (Словакия) — 6:1, 6:0
Хизер Уотсон (Великобритания, Q) — Фиона Ферро (Франция) — 7:6 (7:5), 6:3
Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Ализе Корне (Франция) — 7:5, 6:3
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