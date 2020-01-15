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Мертенс на турнире в Хобарте разгромила Кузьмову, Рыбакина обыграла Корне

15:13

Бельгийка Элисе Мертенс во втором круге турнира в Хобарте (Австралия) разгромила словачку Викторию Кузьмову — 6:1, 6:0.

В другой встрече представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла француженку Ализе Корне — 7:5, 6:3.

Хобарт (Австралия)

Турнир WTA Hobart International

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Элисе Мертенс (Бельгия, 1) — Виктория Кузьмова (Словакия) — 6:1, 6:0

Хизер Уотсон (Великобритания, Q) — Фиона Ферро (Франция) — 7:6 (7:5), 6:3

Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Ализе Корне (Франция) — 7:5, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/hobart/2020/

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