Дьяченко проиграла в первом круге турнира в Праге
16:17
Россиянка Виталия Дьяченко уступила на старте теннисного турнира в Праге. Она уступила в первом круге в трех сетах представительнице Сербии Нине Стоянович.
Прага (Чехия)
Турнир WTA Livesport Prague Open 2021
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Нина Стоянович (Сербия, 7) — Виталия Дьяченко (Россия) — 6:7 (5:7), 6:1, 6:3
Азиа Мухаммед (США, Q) — Лизетт Кабрера (Австралия) — 3:6, 6:2, 6:2
Грэйс Мин (США) — Саманта Стосур (Австралия, WC) — 6:3, 2:6, 6:3
Грит Миннен (Бельгия, 9) — Джулия Гатто-Монтиконе (Италия) — 6:0, 4:6, 6:1
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