Дьяченко проиграла в первом круге турнира в Праге

Россиянка Виталия Дьяченко уступила на старте теннисного турнира в Праге. Она уступила в первом круге в трех сетах представительнице Сербии Нине Стоянович.

Прага (Чехия)

Турнир WTA Livesport Prague Open 2021

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Нина Стоянович (Сербия, 7) — Виталия Дьяченко (Россия) — 6:7 (5:7), 6:1, 6:3

Азиа Мухаммед (США, Q) — Лизетт Кабрера (Австралия) — 3:6, 6:2, 6:2

Грэйс Мин (США) — Саманта Стосур (Австралия, WC) — 6:3, 2:6, 6:3

Грит Миннен (Бельгия, 9) — Джулия Гатто-Монтиконе (Италия) — 6:0, 4:6, 6:1