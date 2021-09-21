Мартинцова сыграет с Павлюченковой во втором круге турнира в Остраве
22:18
Теннисистка из Чехии Тереза Мартинцова обыграла соотечественницу Катержину Синякову (5:7, 6:4, 7:6 (9:7)) в первом круге одиночного разряда турнира в Остраве.
В следующем раунде Мартинцова сыграет с россиянкой Анастасией Павлюченковой, которая ранее обыграла хорватку Ану Конюх (7:6 (7:3), 6:1).
Острава (Чехия)
Турнир WTA J&T Banka Ostrava Open 2021
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Тереза Мартинцова (Чехия, WC) — Катержина Синякова (Чехия, WC) — 5:7, 6:4, 7:6 (9:7)
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