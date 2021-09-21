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Мартинцова сыграет с Павлюченковой во втором круге турнира в Остраве

22:18
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Теннисистка из Чехии Тереза Мартинцова обыграла соотечественницу Катержину Синякову (5:7, 6:4, 7:6 (9:7)) в первом круге одиночного разряда турнира в Остраве.

В следующем раунде Мартинцова сыграет с россиянкой Анастасией Павлюченковой, которая ранее обыграла хорватку Ану Конюх (7:6 (7:3), 6:1).

Острава (Чехия)

Турнир WTA J&T Banka Ostrava Open 2021

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Тереза Мартинцова (Чехия, WC) — Катержина Синякова (Чехия, WC) — 5:7, 6:4, 7:6 (9:7)

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Виктория Кравченко все материалы автора

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