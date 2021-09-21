Павлюченкова обыграла Конюх в первом раунде турнира в Остраве
18:47
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова победила хорватку Ану Конюх (7:6, 6:1) в первом раунде турнира WTA в Остраве (Чехия).
Матч продолжался 1 час 35 минут. В следующем раунде россиянка сыграет с победительницей пары Тереза Мартинцова (Чехия) — Катержина Синякова (Чехия).
Острава (Чехия)
Турнир WTA J&T Banka Ostrava Open 2021
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия Павлюченкова (Россия, 5) — Ана Конюх (Хорватия, Q) — 7:6 (7:3), 6:1
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