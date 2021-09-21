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Павлюченкова обыграла Конюх в первом раунде турнира в Остраве

18:47
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова победила хорватку Ану Конюх (7:6, 6:1) в первом раунде турнира WTA в Остраве (Чехия).

Матч продолжался 1 час 35 минут. В следующем раунде россиянка сыграет с победительницей пары Тереза Мартинцова (Чехия) — Катержина Синякова (Чехия).

Острава (Чехия)

Турнир WTA J&T Banka Ostrava Open 2021

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Павлюченкова (Россия, 5) — Ана Конюх (Хорватия, Q) — 7:6 (7:3), 6:1

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Евгений Петров все материалы автора

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