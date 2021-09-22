Кудерметова проиграла в первом круге турнира в Остраве
01:05
Елена Рыбакина из Казахстана пробилась во второй круг турнира в Остраве. В двух сетах она переиграла россиянку Веронику Кудерметову — 6:1, 6:3.
Следующим соперником Рыбакиной будет Магда Линетт из Польши.
Острава (Чехия)
Турнир WTA J&T Banka Ostrava Open 2021
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Елена Рыбакина (Казахстан, 7) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:1, 6:3
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