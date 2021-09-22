Кудерметова проиграла в первом круге турнира в Остраве

Елена Рыбакина из Казахстана пробилась во второй круг турнира в Остраве. В двух сетах она переиграла россиянку Веронику Кудерметову — 6:1, 6:3.

Следующим соперником Рыбакиной будет Магда Линетт из Польши.

Острава (Чехия)

Турнир WTA J&T Banka Ostrava Open 2021

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 7) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:1, 6:3