Мартинцова и Векич вышли во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

Представительница Хорватии Донна Векич пробилась во второй круг турнира WTA в Санкт-Петербурге. В матче первого раунда она обыграла Тимеа Бачински из Швейцарии - 4:6, 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 7 минут.
В другом матче дня чешка Тереза Мартинцова переиграла казашку Юлию Путинцеву - 4:6, 6:2, 6:2.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 757 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Донна Векич (Хорватия, 8) - Тимеа Бачински (Швейцария) - 4:6, 6:1, 6:3
Тереза Мартинцова (Чехия, Q) - Юлия Путинцева (Казахстан) - 4:6, 6:2, 6:2
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