Мартинцова и Векич вышли во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

Представительница Хорватии Донна Векич пробилась во второй круг турнира WTA в Санкт-Петербурге. В матче первого раунда она обыграла Тимеа Бачински из Швейцарии - 4:6, 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 7 минут.

В другом матче дня чешка Тереза Мартинцова переиграла казашку Юлию Путинцеву - 4:6, 6:2, 6:2.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 757 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг



Донна Векич (Хорватия, 8) - Тимеа Бачински (Швейцария) - 4:6, 6:1, 6:3

Тереза Мартинцова (Чехия, Q) - Юлия Путинцева (Казахстан) - 4:6, 6:2, 6:2