Мария Шарапова: «Рассчитывала сыграть с Уильямс чуть лучше, но не получилось»
Российская теннисистка Мария Шарапова после поражения от американки Серены Уильямс в первом круге US Open (1:6, 1:6) заявила, что во втором сете у нее была возможность переломить ход матча.
— У меня была маленькая возможность во втором сете, но к сожалению, не получилась, — рассказала в интервью Eurosport Шарапова. — Встреча была очень тяжелая, я рассчитывала сыграть чуть лучше, но не вышло.
Выставочные матчи? Я бы очень хотела вернуться в Санкт-Петербург, особенно когда я снялась с турнира. Я давала интервью, было много детей, все купили билеты, чтобы посмотреть, как я сыграю. После этого я решила, что когда поеду туда еще, у меня не будет травмы и я хорошо там сыграю.
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https://www.youtube.com/watch?v=-0XGN4__iLo&feature=youtu.be