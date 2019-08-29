Мария Шарапова: «Обожаю Италию»

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова рассказала о любви к Италии. Ранее россиянка в первом круге US Open разгромно проиграла Серене Уильямс.

— Совмещать турниры и путешествия нелегко, — приводит слова Шараповой CN Traveller. — Ты рада посещать все эти невероятные города, но сосредоточена на другом. Для меня процесс восстановления очень важен. Поэтому в этих городах я вынуждена проводить большую часть времени в отеле. Но когда есть возможность, стараюсь посещать места, где раньше не была, а потом теряюсь.

Обожаю Италию. Пока не исследовала ее так, как хочется. Знаю Рим немного лучше, потому что много лет выступала на местном турнире.