Россиянка Людмила Самсонова вышла в финал турнира в Абу-Даби
Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в финал турнира в Абу-Даби (ОАЭ).
В полуфинальном матче Самсонова обыграла китаянку Циньвэнь Чжэн — 6:4, 1:6, 6:4. Спортсменки провели на корте 2 часа и 20 минут.
В финале турнира россиянка сыграет с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич.
Абу-Даби (ОАЭ)
Турнир WTA Mubadala Abu Dhabi Open
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Людмила Самсонова (Россия, 8) — Чжэн Циньвэнь (Китай) — 6:4, 1:6, 6:4
Следующий соперник
Белинда Бенчич (Швейцария, 2)
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