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Сегодня, 10:35

Легендарная теннисистка Навратилова сообщила, что победила рак

Ана Горшкова
Корреспондент
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Мартина Навратилова.
Фото Global Look Press

18-кратная победительница турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова сообщила, что победила рак.

Она заявила, что находится в стадии ремиссии, после того как у нее были диагностированы рак горла первой стадии и рецидив рака молочной железы.

«Насколько известно врачам, рака у меня нет. Я была в полной панике в течение трех дней после того, как узнала о болезни, думая, что могу не дожить до следующего Рождества. У меня в голове появился список всех вещей, которые я хотела бы сделать. И это может звучать очень поверхностно, но я подумала: «На какой крутой машине я хочу ездить, если проживу год?» Мне все еще нужно сделать облучение правой груди, но только на пару недель, и это больше профилактика, чем что-либо еще», — приводит слова Навратиловой The Guardian со ссылкой на интервью Пирсу Моргану на TalkTV, которое выйдет во вторник.

Также 66-летняя спортсменка рассказала, как узнала о заболевании.

«Я заметила, что мой левый лимфатический узел увеличен, и подумала, что это из-за вакцины от опоясывающего лишая, которую я сделала за неделю до этого. Но через пару недель он не уменьшился, и я позвонила врачу», — отметила Навратилова.

Она рассказала, что во время болезни ежедневно в течение трех недель проходила лучевую терапию и химиотерапию, что, по ее словам, было определенно самым трудным в ее жизни.

Чехословацкая спортсменка выиграла в общей сложности 59 титулов «Большого шлема» — в одиночном, парном и смешанном разрядах. Всего Навратилова завоевала 167 титулов WTA в одиночном разряде и 177 в парном разряде.

Источник: The Guardian
Теннис
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