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Сегодня, 16:17

Андреева рассказала, на что тратит призовые

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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128-я ракетка мира и финалистка юниорского «Ролан Гаррос» — 2021 Эрика Андреева рассказала, на что тратит призовые.

«Когда после турниров у тебя есть немного денег, делаю подарки Мирре, родителям. Для меня это самое приятное. На первые призовые просто, наверное, сходили в очень хороший ресторан. Плюс когда у тебя есть чуть-чуть своих денег и ты выходишь в магазин, то можешь сказать: «Выбирай что хочешь, я тебе подарю». Это мне больше всего нравится делать. Не могу сказать, что трачу призовые на себя, потому что они сейчас уходят на продолжение обустройства процесса: платить за квартиру, тренировки. Почти все уходит на это. Родители включаются, но сейчас 80% расходов стараюсь покрывать сама. Но они до сих пор помогают. Горжусь ли собой? Если честно, это все относительно. Может быть, сейчас я это и могу позволить, но какой невероятный объем средств в меня вложили родители — как материальных, так и ментальных. Не знаю, смогла бы я без этого добиться хотя бы 10% того, что имею. Больше горжусь своими родителями. Таких людей ни разу в жизни не встречала», — приводит слова Андреевой «Чемпионат».

Источник: https://www.championat.com/tennis/news-5039757-80-rashodov-starayus-pokryvat-sama-andreeva-rasskazala-na-chto-tratit-prizovye.html
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