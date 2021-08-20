Квитова вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати

Чешка Петра Квитова одержала победу в третьем круге турнира в Цинциннати. В двух сетах она переиграла Онс Жабер из Туниса — 6:1, 6:2.

Следующей соперницей Квитовой будет немка Ангелик Кербер.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 114 989 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Петра Квитова (Чехия, 11) — Онс Жабер (Тунис) — 6:1, 6:2