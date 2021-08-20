Квитова вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати
01:22
Чешка Петра Квитова одержала победу в третьем круге турнира в Цинциннати. В двух сетах она переиграла Онс Жабер из Туниса — 6:1, 6:2.
Следующей соперницей Квитовой будет немка Ангелик Кербер.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 114 989 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Петра Квитова (Чехия, 11) — Онс Жабер (Тунис) — 6:1, 6:2
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