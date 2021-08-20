Крейчикова обыграла Мугурусу на турнире в Цинциннати
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Чешская теннисистка Барбора Крейчикова победила испанку Гарбинье Мугурусу (6:1, 6:7 (5:7), 6:2) в матче третьего раунда турнира WTA в Цинциннати (США).
Следующей соперницей чешки станет австралийка Эшли Барти.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 114 989 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Барбора Крейчикова (Чехия, 9) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 8) — 6:1, 6:7 (5:7), 6:2
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