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Крейчикова обыграла Мугурусу на турнире в Цинциннати

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Чешская теннисистка Барбора Крейчикова победила испанку Гарбинье Мугурусу (6:1, 6:7 (5:7), 6:2) в матче третьего раунда турнира WTA в Цинциннати (США).

Следующей соперницей чешки станет австралийка Эшли Барти.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 114 989 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Барбора Крейчикова (Чехия, 9) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 8) — 6:1, 6:7 (5:7), 6:2

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Евгений Петров все материалы автора

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