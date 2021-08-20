Плишкова пробилась в 1/4 финала турнира в Цинциннати
02:16
Чешка Каролина Плишкова одержала победу в третьем круге турнира в Цинциннати. В двух сетах она выиграла у американки Джессики Пегулы — 6:4, 7:6 (7:5).
Следующей соперницей Плишковой будет победительница матча Елена Рыбакина (Казахстан) — Паула Бадоса (Испания).
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 114 989 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Каролина Плишкова (Чехия, 5) — Джессика Пегула (США) — 6:4, 7:6 (7:5)
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