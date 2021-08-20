Плишкова пробилась в 1/4 финала турнира в Цинциннати

Чешка Каролина Плишкова одержала победу в третьем круге турнира в Цинциннати. В двух сетах она выиграла у американки Джессики Пегулы — 6:4, 7:6 (7:5).

Следующей соперницей Плишковой будет победительница матча Елена Рыбакина (Казахстан) — Паула Бадоса (Испания).

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 114 989 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Каролина Плишкова (Чехия, 5) — Джессика Пегула (США) — 6:4, 7:6 (7:5)