Квитова выложила пост после победы над Потаповой
10:32
Чешская теннисистка Петра Квитова в Instagram прокомментировала победу над россиянкой Анастасией Потаповой и поблагодарила болельщиков за поддержку.
«Уфф! Спасибо вам всем за то, что помогли мне победить сегодня», — подписала теннисистка снимок с матча.
Россиянка Анастасия Потапова не сумела пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в чешской Остраве. В матче второго круга она уступила Квитовой, посеянной под вторым номером, со счетом 1:6, 7:6 (7:4), 3:6.
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