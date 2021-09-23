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Квитова выложила пост после победы над Потаповой

10:32
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Чешская теннисистка Петра Квитова в Instagram прокомментировала победу над россиянкой Анастасией Потаповой и поблагодарила болельщиков за поддержку.

«Уфф! Спасибо вам всем за то, что помогли мне победить сегодня», — подписала теннисистка снимок с матча.

Публикация от Petra Kvitova (@petra.kvitova)

Россиянка Анастасия Потапова не сумела пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в чешской Остраве. В матче второго круга она уступила Квитовой, посеянной под вторым номером, со счетом 1:6, 7:6 (7:4), 3:6.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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