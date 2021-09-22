Потапова проиграла во втором круге турнира в Остраве
21:40
Россиянка Анастасия Потапова не сумела пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в чешской Остраве. В матче второго круга уступила представительнице Чехии Петре Квитовой, посеянной под вторым номером, со счетом 1:6, 7:6 (7:4), 3:6.
Острава (Чехия)
Турнир WTA J&T Banka Ostrava Open 2021
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Петра Квитова (Чехия, 2) — Анастасия Потапова (Россия, Q) — 6:1, 6:7 (4:7), 6:3
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