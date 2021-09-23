Елена Рыбакина обыграла Магду Линетт в чешской Остраве
14:50
Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина обыграла полячку Магду Линетт в матче второго тура одиночного разряда турнира в чешской Остраве (6:3, 2:6, 6:1).
В следующем туре Рыбакина встретится с теннисисткой из Польши Игой Свентек.
Острава (Чехия)
Турнир WTA J&T Banka Ostrava Open 2021
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Елена Рыбакина (Казахстан, 7) — Магда Линетт (Польша, Q) — 6:3, 2:6, 6:1
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