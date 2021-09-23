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Елена Рыбакина обыграла Магду Линетт в чешской Остраве

14:50

Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина обыграла полячку Магду Линетт в матче второго тура одиночного разряда турнира в чешской Остраве (6:3, 2:6, 6:1).

В следующем туре Рыбакина встретится с теннисисткой из Польши Игой Свентек.

Острава (Чехия)

Турнир WTA J&T Banka Ostrava Open 2021

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 7) — Магда Линетт (Польша, Q) — 6:3, 2:6, 6:1

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Виктория Кравченко все материалы автора

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