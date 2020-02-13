Квитова обыграла Ван Уйтванк во втором раунде турнира в Санкт-Петербурге
17:11
Чешская теннисистка Петра Квитова обыграла бельгийку Элисон Ван Уйтванк (7:6(7:1), 1:6, 6:2) во втором раунде турнира WTA в Санкт-Петербурге.
Матч продолжался два часа и 19 минут. В следующем раунде чешка сыграет с победительницей пары Донна Векич (Хорватия) — Екатерина Александрова (Россия).
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 782 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Петра Квитова (Чехия, 3) — Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — 7:6(7:1), 1:6, 6:2
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