Квитова обыграла Ван Уйтванк во втором раунде турнира в Санкт-Петербурге

Чешская теннисистка Петра Квитова обыграла бельгийку Элисон Ван Уйтванк (7:6(7:1), 1:6, 6:2) во втором раунде турнира WTA в Санкт-Петербурге.

Матч продолжался два часа и 19 минут. В следующем раунде чешка сыграет с победительницей пары Донна Векич (Хорватия) — Екатерина Александрова (Россия).

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 782 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Петра Квитова (Чехия, 3) — Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — 7:6(7:1), 1:6, 6:2