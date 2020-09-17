Кузнецова вышла в третий раунд турнира в Риме, где встретится со Свитолиной

Российская теннисистка Светлана Кузнецова во втором раунде турнира в Риме обыграла эстонку Анетт Контавейт со счетом 4:6, 7:5, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 47 минут. Россиянка сделала восемь эйсов и совершила две двойные ошибки.

В третьем раунде Кузнецова встретится с украинкой Элиной Свитолиной.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 098 290 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Светлана Кузнецова (Россия) — Анетт Контавейт (Эстония, 14) — 4:6, 7:5, 6:3