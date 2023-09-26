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Сегодня, 11:10

Кудерметова вышла во второй круг турнира в Токио

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вероника Кудерметова.
Фото AFP

Россиянка Вероника Кудерметова обыграла британскую теннисистку Хэрриет Дарт в первом круге турнира WTA 500 в Токио — 6:3, 7:6 (7:4).

Девушки провели на корте 1 час 50 минут.

19-я ракетка мира Кудерметова 2 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойта из 4. На счету 149-й ракетки мира Дарт 2 эйса, 8 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

Во втором круге турнира 26-летняя россиянка сыграет с Кайлой Дэй (США).

Токио (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова (Россия, 8) — Хэрриет Дарт (Великобритания, Q) — 6:3, 7:6 (7:4)

Теннис
Вероника Кудерметова
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