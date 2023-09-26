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Сегодня, 12:16

Савиных обыграла Грачеву в первом круге турнира в Нинбо

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Валерия Савиных.
Фото Getty Images

Российская теннисистка Валерия Савиных обыграла Варвару Грачеву, представляющую Францию, в первом круге турнира в Нинбо (Китай) — 7:5, 7:5.

Игра продолжалась 2 часа 6 минут.

В следующем круге россиянка сыграет с победительницей пары Надя Подороска (Аргентина) — Ван Сиюй (Китай, WC).

Нинбо (Китай)

Турнир WTA Ningbo Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Валерия Савиных (Россия, Q) — Варвара Грачева (Франция, 5) — 7:5, 7:5

Теннис
Валерия Савиных
Варвара Грачева
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