Савиных обыграла Грачеву в первом круге турнира в Нинбо
Российская теннисистка Валерия Савиных обыграла Варвару Грачеву, представляющую Францию, в первом круге турнира в Нинбо (Китай) — 7:5, 7:5.
Игра продолжалась 2 часа 6 минут.
В следующем круге россиянка сыграет с победительницей пары Надя Подороска (Аргентина) — Ван Сиюй (Китай, WC).
Нинбо (Китай)
Турнир WTA Ningbo Open
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Валерия Савиных (Россия, Q) — Варвара Грачева (Франция, 5) — 7:5, 7:5
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