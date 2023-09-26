Радукану: «Я вернусь в 2024 году. В этом сезоне все «Шлемы» уже закончились»

Британская теннисистка Эмма Радукану объявила, что вернется на корт только в 2024 году.

«Я вернусь в 2024 году. В этом сезоне все «Шлемы» уже закончились, было тяжело видеть, как они проходят без меня, но я старалась сосредоточиться на своем восстановлении. То, что обо мне продолжают говорить, даже если я не присутствую на этих соревнованиях, — это комплимент. Кто-то сказал мне: «Переживай, когда о тебе не говорят», — приводит слова Радукану Tennis World USA.

Также 20-летняя спортсменка заявила, что ее цель выиграть еще один турнир «Большого шлема».

«Выиграть Уимблдон — это по-прежнему самая большая мечта», — сказала Радукану.

На этой неделе теннисистка опустилась на 214-ю позицию в рейтинге WTA. Сезон она начинала под номером 78, однако затем ей пришлось перенести три операции на руках и лодыжке.