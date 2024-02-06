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Сегодня, 17:48

Кудерметова выбыла в первом круге турнира в Абу-Даби

Руслан Минаев
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Вероника Кудерметова.
Фото Reuters

Россиянка Вероника Кудерметова проиграла британке Хезер Уотсон в первом круге турнира в Абу-Даби (ОАЭ) — 3:6, 5:7.

Матч длился 1 час 44 минуты. Кудерметова за игру сделала 5 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 5. У Уотсон — 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 3.

Во втором круге британка сыграет с испанкой Кристиной Букшей.

Абу-Даби (ОАЭ)

Турнир WTA Mubadala Abu Dhabi Open

Призовой фонд 922 573 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Хезер Уотсон (Великобритания, Q) — Вероника Кудерметова (Россия, 9) — 6:3, 7:5

Теннис
Вероника Кудерметова
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