Кудерметова выбыла в первом круге турнира в Абу-Даби

Россиянка Вероника Кудерметова проиграла британке Хезер Уотсон в первом круге турнира в Абу-Даби (ОАЭ) — 3:6, 5:7.

Матч длился 1 час 44 минуты. Кудерметова за игру сделала 5 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 5. У Уотсон — 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 3.

Во втором круге британка сыграет с испанкой Кристиной Букшей.

Абу-Даби (ОАЭ)

Турнир WTA Mubadala Abu Dhabi Open

Призовой фонд 922 573 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Хезер Уотсон (Великобритания, Q) — Вероника Кудерметова (Россия, 9) — 6:3, 7:5