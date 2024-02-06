Аванесян вышла во второй круг в турнире в Клуж-Напоке
Россиянка Элина Аванесян обыграла немку Тамару Корпач в первом круге турнира WTA в городе Клуж-Напоке (Румыния) — 6:4, 7:6 (7:3).
Матч длился 2 часа 3 минуты. Аванесян за игру реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. У Корпач — 2 эйса, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.
Аванесян во втором круге сыграет с победительницей матча Анастасия Севастова (Латвия) — Андреа Миту (Румыния).
Клуж-Напока (Румыния)
Турнир WTA Transylvania Open
Призовой фонд 267 082 доллара
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Элина Аванесян (Россия, 6) — Тамара Корпач (Германия) — 6:4, 7:6 (7:3)
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