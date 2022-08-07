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Сегодня, 02:31

Кудерметова уступила Роджерс и не смогла выйти в финал турнира в Сан-Хосе

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Вероника Кудерметова.
Фото Reuters

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в полуфинале турнира в Сан-Хосе уступила американке Шелби Роджерс со счетом 3:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. Россиянка сделала 5 подач навылет и 4 двойные ошибки, а также реализовала 2 брейк-пойнта из 4. У американки один эйс и одна ошибка на второй подаче, а также 5 реализованных брейк-пойнтов из 7.

В финале турнира Роджерс встретится с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия) — Паула Бадоса (Испания).

Вероника Кудерметова
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