Касаткина обыграла четвертую ракетку мира Бадосу и вышла в финал турнира в Сан-Хосе
Российская теннисистка Дарья Касаткина в полуфинале турнира в Сан-Хосе обыграла испанку Паулу Бадосу со счетом 6:2, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. Россиянка сделала один эйс, одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. У четвертой ракетки мира две ошибки на второй подаче, а также 2 реализованных брейк-пойнта из 7.
В финале турнира Касаткина встретится с американкой Шелби Роджерс, которая в полуфинале обыграла россиянку Веронику Кудерметову.
Сан-Хосе (США)
Турнир WTA Mubadala Silicon Valley Classic
Призовой фонд 757 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Дарья Касаткина (Россия, 7) — Паула Бадоса (Испания, 2) — 6:2, 6:4
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