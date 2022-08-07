Касаткина обыграла четвертую ракетку мира Бадосу и вышла в финал турнира в Сан-Хосе

Российская теннисистка Дарья Касаткина в полуфинале турнира в Сан-Хосе обыграла испанку Паулу Бадосу со счетом 6:2, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. Россиянка сделала один эйс, одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. У четвертой ракетки мира две ошибки на второй подаче, а также 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

В финале турнира Касаткина встретится с американкой Шелби Роджерс, которая в полуфинале обыграла россиянку Веронику Кудерметову.

Сан-Хосе (США)

Турнир WTA Mubadala Silicon Valley Classic

Призовой фонд 757 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Дарья Касаткина (Россия, 7) — Паула Бадоса (Испания, 2) — 6:2, 6:4