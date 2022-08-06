Россиянка Самсонова вышла в финал турнира в Вашингтоне

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в финал теннисного турнира в Вашингтоне.

В полуфинале она уверенно разобралась с представительницей Китая Ван Сиюй. Россиянка победила в двух сетах — 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 1 час и 4 минуты.

В финале турнира Самсоновой предстоит сыграть с Кайе Канепи из Эстонии.

Вашингтон (США)

Турнир WTA Citi Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Людмила Самсонова (Россия) — Ван Сиюй (Китай) — 6:1, 6:1