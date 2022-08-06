Россиянка Самсонова вышла в финал турнира в Вашингтоне
Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в финал теннисного турнира в Вашингтоне.
В полуфинале она уверенно разобралась с представительницей Китая Ван Сиюй. Россиянка победила в двух сетах — 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 1 час и 4 минуты.
В финале турнира Самсоновой предстоит сыграть с Кайе Канепи из Эстонии.
Вашингтон (США)
Турнир WTA Citi Open
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Людмила Самсонова (Россия) — Ван Сиюй (Китай) — 6:1, 6:1
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