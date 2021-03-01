Кудерметова уступила Мугурусе на турнире в Дохе
17:44
В матче первого турнира WTA в Дохе (Катар) испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса победила россиянку Веронику Кудерметову (6:2, 7:6 (7:4)). Матч продолжался один час и 48 минут.
В следующем раунде Мугуруса сыграет с белоруской Ариной Соболенко.
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar Total Open 2021
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Гарбинье Мугуруса (Испания) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:2, 7:6 (7:4)
Анетт Контавейт (Эстония) — Дженнифер Брэди (США, 7) — 6:1, 6:2
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