Кудерметова уступила Мугурусе на турнире в Дохе

В матче первого турнира WTA в Дохе (Катар) испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса победила россиянку Веронику Кудерметову (6:2, 7:6 (7:4)). Матч продолжался один час и 48 минут.

В следующем раунде Мугуруса сыграет с белоруской Ариной Соболенко.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar Total Open 2021

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Гарбинье Мугуруса (Испания) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:2, 7:6 (7:4)

Анетт Контавейт (Эстония) — Дженнифер Брэди (США, 7) — 6:1, 6:2