Кудерметова раскрыла секрет успеха в матче с Костюк в полуфинале турнира в Абу-Даби

Россиянка Вероника Кудерметова прокомментировала победу над Мартой Костюк в полуфинале турнира в Абу-Даби — 7:6 (10:8), 6:4.

«Это был очень тяжелый матч для нас обоих. Мне кажется, что я, что Марта очень сильно нервничали на корте. За счет чего удалось победить? Наверное, сыграл свою роль опыт. Украинке всего лишь 18 лет, и у меня намного больше опыта, нежели у нее», — цитирует россиянку официальный сайт WTA.

В решающем матче Кудерметова встретится с белоруской Ариной Соболенко, которая в двух сетах обыграла представительницу Греции Марию Саккари — 6:3, 6:2. У белорусской теннисистки победная серия из 14 матчей.

Финал состоится в среду, 13 января, начало — в 13.00 (мск).