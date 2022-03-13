Кудерметова прокомментировала свою победу над Осакой в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Вероника Кудерметова поделилась мнением по поводу своей победы над бывшей первой ракеткой мира Наоми Осакой во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе (США).

«Приятно играть против таких игроков как Наоми, так как я никогда не играла против нее. Я хотела сыграть этот матч, так как думала посмотреть, что я могу улучшить и в чем мне обязательно нужно прибавить. Сегодня я играла очень хорошо. Надеюсь, я продолжу в том же духе», — цитирует Кудерметову WTA Insider в Twitter.

13 марта в матче второго круга Кудерметова обыграла Осаку со счетом 6:0, 6:4. Встреча продлилась 1 час 18 минут.