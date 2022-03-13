Самсонова вышла в четвертый круг турнира WTA в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в четвертый круг турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США).

В третьем круге Самсонова обыграла Данку Ковинич из Черногории в двух сетах — 6:4, 7:6 (7:4).

В четвертом круге россиянка сыграет с победителем матча Эмма Радукану (Великобритания, 11) — Петра Мартич (Хорватия).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Людмила Самсонова (Россия, 28) — Данка Ковинич (Черногория) — 6:4, 7:6 (7:4)