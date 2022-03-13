Самсонова вышла в четвертый круг турнира WTA в Индиан-Уэллсе
Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в четвертый круг турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США).
В третьем круге Самсонова обыграла Данку Ковинич из Черногории в двух сетах — 6:4, 7:6 (7:4).
В четвертом круге россиянка сыграет с победителем матча Эмма Радукану (Великобритания, 11) — Петра Мартич (Хорватия).
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 369 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Людмила Самсонова (Россия, 28) — Данка Ковинич (Черногория) — 6:4, 7:6 (7:4)
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