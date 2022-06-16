Кудерметова прокомментировала победу над Самсоновой на турнире в Берлине

Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала победу над соотечественницей Людмилой Самсоновой во втором круге турнира WTA 500 в Берлине.

«Я начала играть очень медленно. Я давала ей много шансов и стала много ошибаться. На таких покрытиях нужно играть агрессивно. Если ты начнешь медлить, то проиграешь. В третьем сете я стала больше подавать вглубь корта. Когда у меня появлялись хорошие моменты, я начинала играть агрессивнее», — приводит слова Кудерметовой WTA.

Кудерметова обыграла Самсонову со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 6:1. Матч продлился более двух часов.

В четвертьфинале турнира россиянка сыграет с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич.