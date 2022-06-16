Кудерметова обыграла Самсонову и вышла в четвертьфинал турнира в Берлине
Россиянка Вероника Кудерметова обыграла Людмилу Самсонову во втором круге турнира WTA в Берлине (Германия).
Матч длился 2 часа 12 минут и закончился со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 6:1.
Кудерметова сделала 7 эйсов, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнта из 7 попыток. На счету Самсоновой — 8 эйсов, 8 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнтов из 8 попыток.
Таким образом, Кудерметова вышла в четвертьфинал и сыграет с швейцаркой Белиндой Бенчич, которая обыграла россиянку Анну Калинскую (6:4, 1:6, 6:1).
Берлин (Германия)
Турнир WTA bett1open
Призовой фонд 757 900 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Вероника Кудерметова (Россия) — Людмила Самсонова (Россия) — 6:3, 6:7 (5:7), 6:1
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