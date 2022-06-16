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Сегодня, 19:46

Кудерметова обыграла Самсонову и вышла в четвертьфинал турнира в Берлине

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Россиянка Вероника Кудерметова обыграла Людмилу Самсонову во втором круге турнира WTA в Берлине (Германия).

Матч длился 2 часа 12 минут и закончился со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 6:1.

Кудерметова сделала 7 эйсов, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнта из 7 попыток. На счету Самсоновой — 8 эйсов, 8 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнтов из 8 попыток.

Таким образом, Кудерметова вышла в четвертьфинал и сыграет с швейцаркой Белиндой Бенчич, которая обыграла россиянку Анну Калинскую (6:4, 1:6, 6:1).

Берлин (Германия)

Турнир WTA bett1open

Призовой фонд 757 900 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Вероника Кудерметова (Россия) — Людмила Самсонова (Россия) — 6:3, 6:7 (5:7), 6:1

Теннис
Анна Калинская
Вероника Кудерметова
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