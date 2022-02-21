Кудерметова проиграла в первом круге турнира в Дохе
Российская теннисистка Вероника Кудерметова уступила в первом круге турнира в Дохе. На старте соревнований она проиграла Аранче Рус из Нидерландов.
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open
Призовой фонд 2 331 698 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Аранча Рус (Нидерланды, LL) — Вероника Кудерметова (Россия) — 7:6 (7:5), 6:4
Тереза Мартинцова (Чехия) — Элина Свитолина (Украина, 10) — 6:7 (2:7), 7:5, 7:6 (7:5)
Анетт Контавейт (Эстония, 4) — Ана Конюх (Хорватия) — 6:2, 6:3
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