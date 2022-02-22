Потапова прошла во второй круг турнира в Гвадалахаре благодаря травме Цуренко

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй раунд турнира WTA в Гвадалахаре (Мексика).

В первом раунде Потапова играла против украинки Леси Цуренко. При счете 6:4, 2:2 украинская теннисистка была вынуждена отказать от продолжения матча из-за травмы.

Во втором круге соперницей Потаповой станет представительница Словакии Анна Шмидлова.

Гвадалахара (Мексика)

Турнир WTA Abierto Akron Zapopan

Призовой фонд 239 477 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Потапова (Россия) — Леся Цуренко (Украина) — 6:4, 2:2 отказ Цуренко