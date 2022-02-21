Кристьян сыграет с Касаткиной в первом раунде турнира в Дохе

Румынская теннисистка Жаклин Кристьян победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину в матче первого раунда турнира WTA в Дохе (Катар). В следующем раунде румынка сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной. Доха (Катар) Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open Призовой фонд 2 331 698 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Жаклин Кристьян (Румыния, LL) — Елена Рыбакина (Казахстан, 11) — 6:4, 6:3 Гарбинье Мугуруса (Испания, 5) — Сорана Кирстя (Румыния) — 7:6 (7:4), 6:1 Элисе Мертенс (Бельгия, 16) — Ясмин Паолини (Италия) — 6:3, 2:6, 7:5 Жиль Тайхманн (Швейцария) — Ангелик Кербер (Германия, 13) — 4:6, 6:3, 6:2