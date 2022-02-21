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Сегодня, 22:17

Кристьян сыграет с Касаткиной в первом раунде турнира в Дохе

Евгений Петров
Корреспондент

Румынская теннисистка Жаклин Кристьян победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину в матче первого раунда турнира WTA в Дохе (Катар).

В следующем раунде румынка сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open

Призовой фонд 2 331 698 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Жаклин Кристьян (Румыния, LL) — Елена Рыбакина (Казахстан, 11) — 6:4, 6:3

Гарбинье Мугуруса (Испания, 5) — Сорана Кирстя (Румыния) — 7:6 (7:4), 6:1

Элисе Мертенс (Бельгия, 16) — Ясмин Паолини (Италия) — 6:3, 2:6, 7:5

Жиль Тайхманн (Швейцария) — Ангелик Кербер (Германия, 13) — 4:6, 6:3, 6:2

Дарья Касаткина
Елена Рыбакина
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