Кудерметова проиграла в четвертьфинале турнира в Гвадалахаре
Российская теннисистка Вероника Кудерметова потерпела поражение в 1/4 финала турнира в Гвадалахаре. В трех сетах она проиграла Марии Саккари из Греции.
Следующей соперницей греческой теннисистки будет победительница матча Анна Калинская (Россия) — Мария Боузкова (Чехия).
Гвадалахара (Мексика)
Турнир WTA Guadalajara Open Akron
Призовой фонд 2 527 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Мария Саккари (Греция, 4) — Вероника Кудерметова (Россия, 8) — 6:1, 5:7, 6:4
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