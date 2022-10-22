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Сегодня, 05:50

Кудерметова проиграла в четвертьфинале турнира в Гвадалахаре

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова потерпела поражение в 1/4 финала турнира в Гвадалахаре. В трех сетах она проиграла Марии Саккари из Греции.

Следующей соперницей греческой теннисистки будет победительница матча Анна Калинская (Россия) — Мария Боузкова (Чехия).

Гвадалахара (Мексика)

Турнир WTA Guadalajara Open Akron

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Мария Саккари (Греция, 4) — Вероника Кудерметова (Россия, 8) — 6:1, 5:7, 6:4

Теннис
Вероника Кудерметова
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