Кудерметова проиграла Саккари на турнире WTA в Монреале
21:00
Греческая теннисистка Мария Саккари обыграла россиянку Веронику Кудерметову (6:4, 5:7, 6:4) в матче второго круга турнира WTA National Bank Open в Монреале (Канада).
Матч продолжался 2 часа 39 минут. В следующем раунде Саккари сыграет с Викторией Азаренко из Белоруссии.
Монреаль (Канада)
Турнир WTA National Bank Open
Призовой фонд 1 835 490 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Мария Саккари (Греция, 11) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:4, 5:7, 6:4
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