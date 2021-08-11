Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    WTA

Кудерметова проиграла Саккари на турнире WTA в Монреале

21:00
Теги:

Греческая теннисистка Мария Саккари обыграла россиянку Веронику Кудерметову (6:4, 5:7, 6:4) в матче второго круга турнира WTA National Bank Open в Монреале (Канада).

Матч продолжался 2 часа 39 минут. В следующем раунде Саккари сыграет с Викторией Азаренко из Белоруссии.

Монреаль (Канада)

Турнир WTA National Bank Open

Призовой фонд 1 835 490 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Мария Саккари (Греция, 11) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:4, 5:7, 6:4

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

«Челси» — «Вильярреал»: время начала и где смотреть прямую трансляцию матча за Суперкубок УЕФА
Видео: можно ли отказывать мужчине в сексе
Невесту похитили перед свадьбой в Москве
Шойгу заявил об обещании лидеров талибов не атаковать соседние страны
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
0
Офсайд