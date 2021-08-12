Соболенко и Плишкова вышли в третий круг турнира в Монреале

Белоруска Арина Соболенко вышла в третий круг турнира в Монреале. В трех сетах она переиграла американку Слоан Стивенс — 7:6 (7:4), 4:6, 6:4.

Следующим соперником Соболенко будет канадка Ребекка Марино.

В другом матче чешка Каролина Плишкова обыграла хорватку Донну Векич. Теперь ей предстоит сыграть с американкой Амандой Анисимовой.

Монреаль (Канада)

Турнир WTA National Bank Open

Призовой фонд 1 835 490 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Каролина Плишкова (Чехия, 4) — Донна Векич (Хорватия) — 4:6, 6:3, 7:6 (7:2)

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Слоан Стивенс (США, WC) — 7:6 (7:4), 4:6, 6:4