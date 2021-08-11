Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    WTA

Самсонова проиграла во втором круге турнира WTA в Монреале

20:47
Теги:

Испанская теннисистка Сара Соррибес Тормо обыграла россиянку Людмилу Самсонову (6:4, 6:3) в матче второго круга турнира WTA National Bank Open в Монреале (Канада).

Матч продолжался 1 час 35 минут. В следующем раунде Тормо сыграет с Катержиной Синяковой из Чехии.

Монреаль (Канада)

Турнир WTA National Bank Open

Призовой фонд 1 835 490 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Сара Соррибес Тормо (Испания) — Людмила Самсонова (Россия) — 6:4, 6:3

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Депутат Госдумы РФ подарил 1 миллион долларов борцу Садулаеву за победу на Олимпиаде в Токио
Видео: можно ли отказывать мужчине в сексе
Протасевич назвал причину вступления в батальон «Азов»
Памятник Гагарину выбросили на Сахалине
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
0
Офсайд