Самсонова проиграла во втором круге турнира WTA в Монреале
20:47
Испанская теннисистка Сара Соррибес Тормо обыграла россиянку Людмилу Самсонову (6:4, 6:3) в матче второго круга турнира WTA National Bank Open в Монреале (Канада).
Матч продолжался 1 час 35 минут. В следующем раунде Тормо сыграет с Катержиной Синяковой из Чехии.
Монреаль (Канада)
Турнир WTA National Bank Open
Призовой фонд 1 835 490 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Сара Соррибес Тормо (Испания) — Людмила Самсонова (Россия) — 6:4, 6:3
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