Самсонова проиграла во втором круге турнира WTA в Монреале

Испанская теннисистка Сара Соррибес Тормо обыграла россиянку Людмилу Самсонову (6:4, 6:3) в матче второго круга турнира WTA National Bank Open в Монреале (Канада).

Матч продолжался 1 час 35 минут. В следующем раунде Тормо сыграет с Катержиной Синяковой из Чехии.

Монреаль (Канада)

Турнир WTA National Bank Open

Призовой фонд 1 835 490 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Сара Соррибес Тормо (Испания) — Людмила Самсонова (Россия) — 6:4, 6:3