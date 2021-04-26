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Кудерметова поднялась на одну строчку в рейтинге WTA

09:23
Вероника Кудерметова. Фото Андрей Голованов
Вероника Кудерметова. Фото Андрей Голованов
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Женская теннисная ассоциация (WTA) 26 апреля опубликовала обновленный рейтинг на официальном сайте.

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, которая вышла в полуфинал турнира WTA в Стамбуле, поднялась с 29-го на 28 место.

Лидером рейтинга осталась австралийка Эшли Барти (9655 очков). Вторая - японка Наоми Осака (7800 очков). На третьем место румынка Симона Халеп (7050 очков).

Рейтинг WTA от 26 апреля:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 9 655 очков

2 (2). Наоми Осака (Япония) - 7 800

3 (3). Симона Халеп (Румыния) - 7 050

4 (4). София Кенин (США) - 5 915

5 (5). Элина Свитолина (Украина) - 5 835

6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) - 5 265

7 (7). Арина Соболенко (Белоруссия) - 5 205

8 (8). Серена Уильямс (США) - 4 850

9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) - 4 660

10 (10). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4 405...

28 (29). Вероника Кудерметова (Россия) - 2 140...

32 (34). Екатерина Александрова (Россия) - 1 990…

36 (36). Светлана Кузнецова (Россия) - 1 786;

37 (37). Дарья Касаткина (Россия) - 1 745...

41 (39). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1 690...

74 (74). Анна Блинкова (Россия) - 1 114...

76 (76). Анастасия Потапова (Россия) - 1 071...

96 (98). Варвара Грачева (Россия) - 863..

Дополнительная информация:

https://www.wtatennis.com/rankings/singles

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