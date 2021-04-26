Кудерметова поднялась на одну строчку в рейтинге WTA
Женская теннисная ассоциация (WTA) 26 апреля опубликовала обновленный рейтинг на официальном сайте.
Российская теннисистка Вероника Кудерметова, которая вышла в полуфинал турнира WTA в Стамбуле, поднялась с 29-го на 28 место.
Лидером рейтинга осталась австралийка Эшли Барти (9655 очков). Вторая - японка Наоми Осака (7800 очков). На третьем место румынка Симона Халеп (7050 очков).
Рейтинг WTA от 26 апреля:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 9 655 очков
2 (2). Наоми Осака (Япония) - 7 800
3 (3). Симона Халеп (Румыния) - 7 050
4 (4). София Кенин (США) - 5 915
5 (5). Элина Свитолина (Украина) - 5 835
6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) - 5 265
7 (7). Арина Соболенко (Белоруссия) - 5 205
8 (8). Серена Уильямс (США) - 4 850
9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) - 4 660
10 (10). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4 405...
28 (29). Вероника Кудерметова (Россия) - 2 140...
32 (34). Екатерина Александрова (Россия) - 1 990…
36 (36). Светлана Кузнецова (Россия) - 1 786;
37 (37). Дарья Касаткина (Россия) - 1 745...
41 (39). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1 690...
74 (74). Анна Блинкова (Россия) - 1 114...
76 (76). Анастасия Потапова (Россия) - 1 071...
96 (98). Варвара Грачева (Россия) - 863..
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