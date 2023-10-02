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Сегодня, 09:22

Звонарева проиграла Ван Синьюй в первом круге турнира в Пекине

Виктория Кравченко
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Российская теннисистка Вера Звонарева проиграла представительнице Китая Ван Синьюй (6:4, 6:3) в первом круге турнира WTA. Встреча длилась 1 час 34 минуты.

В следующем круге Ван Синьюй сыграет с победительницей пары Майар Шериф (Египет) — Дарья Касаткина (Россия, 11).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 127 389 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ван Синьюй (Китай) — Вера Звонарева (Россия, WC) — 6:4, 6:3

Вера Звонарева
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