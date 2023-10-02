Звонарева проиграла Ван Синьюй в первом круге турнира в Пекине
Российская теннисистка Вера Звонарева проиграла представительнице Китая Ван Синьюй (6:4, 6:3) в первом круге турнира WTA. Встреча длилась 1 час 34 минуты.
В следующем круге Ван Синьюй сыграет с победительницей пары Майар Шериф (Египет) — Дарья Касаткина (Россия, 11).
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 8 127 389 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Ван Синьюй (Китай) — Вера Звонарева (Россия, WC) — 6:4, 6:3
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