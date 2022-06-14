Кудерметова победила Соболенко и вышла во второй круг турнира в Берлине. Ее следующей соперницей будет Самсонова
Россиянка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в Берлине
Россиянка Вероника Кудерметова вышла во второй круг теннисного турнира в Берлине. Она в трех сетах одолела представительницу Белоруссии Арину Соболенко — 2:6, 7:5, 6:4.
Теннисистки провели на корте 2 часа 13 минут. За это время 25-летняя Кудерметова выполнила четыре эйса, шесть раз ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а 24-летняя Соболенко десять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и сделала четыре брейка.
Во втором круге Кудерметова сыграет с другой теннисисткой из России — Людмилой Самсоновой.
Берлин (Германия)
Турнир WTA bett1open
Призовой фонд 757 900 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Вероника Кудерметова (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия, 3) — 2:6, 7:5, 6:4
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