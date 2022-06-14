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Сегодня, 16:30

Александрова вышла во второй круг турнира в Берлине, где сыграет с Касаткиной

Карен Саркисян
Корреспондент
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Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над бельгийкой Мариной Заневской в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Берлине.

Встреча продолжалась 1 час 6 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:4.

Таким образом, Александрова вышла во второй круг турнира, где сыграет со своей соотечественницей Дарьей Касаткиной.

Берлин (Германия)

Турнир WTA bett1open

Призовой фонд 757 900 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия) — Марина Заневская (Бельгия) — 6:3, 6:4

Следующий соперник

Дарья Касаткина (Россия, 6)

Теннис
Дарья Касаткина
Екатерина Александрова
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