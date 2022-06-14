Тарпищев рассказал, в чем должна прибавить Касаткина для попадания в топ-5 рейтинга WTA

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о теннисистке Дарье Касаткиной.

Тарпищев отметил, что 25-летняя россиянка выделяется разнообразным теннисом и предположил, когда спортсменка окажется в топ-5 рейтинга WTA.

«Все то, что Даша раньше демонстрировала в низком темпе, сегодня она делает гораздо быстрее. Современный теннис идет именно по этому пути, и очень важно, что она это понимает. Сейчас ей нужно сосредоточить свое внимание еще на одном компоненте — исполнении второй подачи. Пока мяч у нее летит со скоростью 130 км/час, для такого уровня это маловато. Если Даша прибавит в силе на второй подаче, она будет бороться за попадание в мировую пятерку. Все остальное у нее есть», — цитирует Тарпищева Betonmobile.ru.

На данный момент Касаткина является 12-й ракеткой мира.

Свой следующий матч она проведет против соотечественницы Екатерины Александровой во втором круге турнире в Берлине (Германия).