Кудерметова одержала победу в первом круге турнира в Сан-Хосе

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в Сан-Хосе. В трех сетах она переиграла итальянку Камилу Джорджи — 7:6 (7:2), 4:6, 7:5.

Следующим соперником россиянки станет победительница матча Беатрис Хаддад Майя — Клер Лю.

Сан-Хосе (США)

Турнир WTA Mubadala Silicon Valley Classic

Призовой фонд 757 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова (Россия, 9) — Камила Джорджи (Италия) — 7:6 (7:2), 4:6, 7:5