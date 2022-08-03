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Сегодня, 01:21

Кудерметова одержала победу в первом круге турнира в Сан-Хосе

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Вероника Кудерметова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в Сан-Хосе. В трех сетах она переиграла итальянку Камилу Джорджи — 7:6 (7:2), 4:6, 7:5.

Следующим соперником россиянки станет победительница матча Беатрис Хаддад Майя — Клер Лю.

Сан-Хосе (США)

Турнир WTA Mubadala Silicon Valley Classic

Призовой фонд 757 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова (Россия, 9) — Камила Джорджи (Италия) — 7:6 (7:2), 4:6, 7:5

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/stanford/2022/
Теннис
Вероника Кудерметова
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