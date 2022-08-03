Кудерметова одержала победу в первом круге турнира в Сан-Хосе
Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в Сан-Хосе. В трех сетах она переиграла итальянку Камилу Джорджи — 7:6 (7:2), 4:6, 7:5.
Следующим соперником россиянки станет победительница матча Беатрис Хаддад Майя — Клер Лю.
Сан-Хосе (США)
Турнир WTA Mubadala Silicon Valley Classic
Призовой фонд 757 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Вероника Кудерметова (Россия, 9) — Камила Джорджи (Италия) — 7:6 (7:2), 4:6, 7:5
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