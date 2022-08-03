Осака пробилась во второй круг турнира в Сан-Хосе

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Японская теннисистка Мари Осака одержала победу в первом круге турнира в Сан-Хосе. В трех сетах она переиграла китянку Чжэн Циньвэнь — 6:4, 3:6, 6:1.

Следующим соперником японки будет американка Кори Гауфф, выигравшая у Ангелины Калининов из Украины.

Сан-Хосе (США)

Турнир WTA Mubadala Silicon Valley Classic

Призовой фонд 757 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Мари Осака (Япония) — Чжэн Циньвэнь (Китай) — 6:4, 3:6, 6:1

Шелби Роджерс (США) — Бьянка Андрееску (Канада) — 6:4, 6:2

Кори Гауфф (США, 6) — Ангелина Калинина (Украина) — 6:1, 6:0