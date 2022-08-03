Осака пробилась во второй круг турнира в Сан-Хосе
Японская теннисистка Мари Осака одержала победу в первом круге турнира в Сан-Хосе. В трех сетах она переиграла китянку Чжэн Циньвэнь — 6:4, 3:6, 6:1.
Следующим соперником японки будет американка Кори Гауфф, выигравшая у Ангелины Калининов из Украины.
Сан-Хосе (США)
Турнир WTA Mubadala Silicon Valley Classic
Призовой фонд 757 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Мари Осака (Япония) — Чжэн Циньвэнь (Китай) — 6:4, 3:6, 6:1
Шелби Роджерс (США) — Бьянка Андрееску (Канада) — 6:4, 6:2
Кори Гауфф (США, 6) — Ангелина Калинина (Украина) — 6:1, 6:0
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