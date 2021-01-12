Кудерметова обыграла Костюк и вышла в финал турнира в Абу-Даби

Россиянка Вероника Кудерметова обыграла украинку Марту Костюк и вышла в финал турнира в Абу-Даби — 7:6 (10:8), 6:4 . Матч длился час и 44 минуты.

Это первый финал для 23-летней россиянки в одиночном разряде в карьере.

В решающем матче Кудерметова встретится с белоруской Ариной Соболенко, которая в двух сетах обыграла представительницу Греции Марию Саккари — 6:3, 6:2. У белорусской теннисистки победная серия из 14 матчей.

Финал состоится в среду, 13 января.

Абу-Даби (ОАЭ)

Турнир WTA Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Вероника Кудерметова (Россия) — Марта Костюк (Украина) — 7:6 (10:8), 6:4