Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 00:47

Кудерметова не смогла выйти во второй круг турнира в Сан-Диего

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла в первом круге турнира в Сан-Диего. В двух сетах она уступила американке Софии Кенин — 4:6, 4:6.

Матч длился 1 час 26 минут. 26-летняя россиянка 4 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету 24-летней американки 2 подачи навылет и 3 реализованных из 5 брейк-пойнтов.

Следующей соперницей Кенин будет соотечественница Кэти Волынец.

Сан-Диего (США)

Турнир WTA Cymbiotika San Diego Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

София Кенин (США, WC) — Вероника Кудерметова (Россия, 6) — 6:4, 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/carlsbad/2023/
Теннис
Вероника Кудерметова
0
Читайте также
Джокович пожаловался на ксенофобию после победы на US Open
Легенда американского футбола Том Брэди встречается с русской моделью
В МИД РФ выразили надежду на отсутствие у Армении планов рассориться
Служащие ЦВО подавили украинский беспилотник средствами РЭБ
Бывшая глава МИД Австрии рассказала о мечте прокатиться за рулем «Нивы»
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Муратоглу — о дисквалификации Халеп: «Надеюсь, что Симона одержит победу в CAS»

Александрова проиграла в первом круге турнира в Сан-Диего
Новости
RSS RSS
Все новости